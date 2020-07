Der Zinsstreit der Verbraucherzentrale Sachsen mit der Sparkasse Zwickau kommt vor den Bundesgerichtshof. Nach eigener Auskunft hat die Verbraucherzentrale bereits Revision eingelegt. Auf MDR-Anfrage teilte der Sprecher der Sparkasse Zwickau mit, dass auch das Kreditinstitut fristgerecht Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen werde. Das OLG Dresden hatte am 17. Juni 2020 die Zinsanpassung der Sparkasse in den Sparverträgen "S-Prämiensparen flexibel" für unwirksam erklärt. Den Rechtsstreit über die Höhe des individuellen Anspruchs müssen die Verbraucher selbst führen, urteilte das Gericht.

Verbraucherschützer: BGH soll Klarheit für Sparer schaffen

Michael Hummel, Rechtsexperte der Verbraucherzentrale Sachsen, erklärt die Gründe für den Revisionsantrag: „Wir wollen Klarheit für alle Betroffenen. Sie sollen das Geld bekommen, was ihnen zusteht, und ihre eigenen Ansprüche verlässlich und genau berechnen können.“

Michael Hummel, Verbraucherzentrale Sachsen Bildrechte: Verbraucherzentrale Sachsen/Johannes Waschke Die Verbraucherzentrale geht davon aus, dass eine Verhandlung in anderthalb Jahren terminiert werden könnte. Nach Gerichtsangaben hatten sich mehr als 470 Verbraucher der Klage angeschlossen. Nach Berechnungen der Verbraucherzentrale Sachsen stehen den betroffenen Kunden durchschnittlich 5.800 Euro pro Vertrag zu.

BGH-Entscheidung wahrscheinlich erst 2021

Dieselbe Regelungslücke wie im Urteil gegen die Sparkasse Zwickau monierten die sächsischen Verbraucherschützer bereits beim ersten Zinsstreit-Urteil des OLG gegen die Sparkasse Leipzig im April. Deshalb legten sie bereits Anfang Juni Revision gegen dieses Urteil ein.

Bildrechte: dpa Von diesem Rechtsmittel machte auch die Sparkasse Leipzig Gebrauch. Nach deren Ansicht bleiben trotz des OLG-Urteils relevante Fragen ungeklärt. Bei dieser Musterfeststellungsklage kämpft die Verbraucherzentrale Sachsen stellvertretend für mehr als 950 Kunden der Sparkasse Leipzig um Zinsnachzahlungen.

Höchstinstanzliches Urteil entscheidend für gesamte Bankenlandschaft

Bildrechte: colourbox.com In beiden verhandelten Fällen werden sich die Sparerinnen und Sparer bis zu einer abschließenden Klärung noch einige Monate gedulden müssen. Nach Auffassung der Verbraucherzentrale und der Sparkassen könnten die endgültigen rechtlichen Entscheidungen für die gesamte deutsche Bankenlandschaft entscheidend sein. Der Grund: solche Prämiensparverträge (mit flexibler Verzinsung) mit vergleichbaren Klauseln wurden bundesweit von Banken und Sparkassen vertrieben.

Weitere Prozesse im Zinsstreit folgen

Am 9. September wird es zum dritten Prozess um mutmaßlich zu wenig gezahlte Zinsen kommen. Dann steht die Erzgebirgssparkasse vor dem OLG Dresden. Nach Angabe der Verbraucherzentrale haben sich bis Anfang Juni 2020 über 1.500 Sparer der Musterklage gegen die Erzgebirgssparkasse angeschlossen. Der Zinscheck der Verbraucherschützer hat nach deren Informationen Zinsnachzahlung von 6.000 Euro pro Vertrag ergeben.

Bildrechte: dpa Unterdessen weitet sich der Streit um mutmaßlich zu wenig gezahlte Zinsen für Prämiensparverträge in Mitteldeutschland weiter aus. Die Verbraucherzentrale Sachsen erhebt diesen Vorwurf auch gegen die Sparkasse Vogtland. "Weitere kommen dieses Jahr noch hinzu", kündigt eine Sprecherin in Leipzig an. Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt geht gegen die Saalesparkasse in Halle vor.

Anschluss an Klage bis Prozessbeginn möglich

Wie die Verbraucherzentralen mitteilen, können sich die Kunden der beklagten Sparkassen bis einen Tag vor Prozessbeginn der Musterfeststellungsklage kostenlos anschließen. Dazu müssen sie sich in das Klageregister des Bundesamtes für Justiz eintragen. Im Fall der Erzgebirgssparkasse ist das bis zum 8. September 2020 um 23.59 Uhr möglich.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Gegen die Sparkasse Vogtland wurde am 23. Juni 2020 die Musterfeststellungsklage eingereicht. Nach Auskunft des OLG Dresden wurde die Zustellung der Klage mit Verfügung vom 15. Juli veranlasst. "Die Beklagte hat nunmehr Zeit, binnen sieben Wochen auf das Klagevorbringen zu erwidern", teilte die Gerichtssprechin auf MDR-Anfrage mit. Bis das Klageregister geöffnet wird, dauert es also noch. Gegen die Saalesparkasse hat die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt zusammen mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband am 1. Juli 2020 Musterfeststellungsklage beim Oberlandesgericht Naumburg eingereicht. Das bestätigte das Gericht. Die Klage werde derzeit überprüft, sagte die Gerichtssprecherin. Sie erklärte: "Ob und wann die öffentliche Bekanntmachung der Erhebung der Musterfeststellungsklage erfolgt, steht derzeit also noch nicht fest."

Bei Verdachtsfällen beraten Anwälte und Verbraucherzentralen

Bildrechte: MDR/Lars Tunçay Bei den betroffenen Verträgen handelt es sich nach Auskunft der Verbraucherzentrale Bundesverband um Sparverträge oder Riester-Banksparpläne, die beispielsweise den Namen "Bonusplan" (Volks- und Raiffeisenbank) oder "Prämiensparen flexibel" (Sparkasse) haben. Eine Liste hält das Angebot der Verbraucherzentrale bereit. Kunden von Banken und Sparkassen, die den Verdacht haben, dass ihr Sparvertrag auch betroffen sein könnte, können sich bei Anwälten oder von einer Verbraucherzentrale beraten lassen.

Aktenzeichen der Verfahren im Zinsstreit