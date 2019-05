Hüttenhoff findet das Prinzip der Nachunternehmerhaftung gut. Schon 2002 hat die Bundesregierung es in der Baubranche eingeführt. Seit kurzem gilt es auch in der Fleischwirtschaft: "Und was den Erfolg angeht, kann man sagen, dass das von der Bundesregierung mehrfach schon evaluiert wurde und dabei festgestellt wurde, dass das ein sehr nützliches Instrument ist, um eben Auftraggeber in die Pflicht zu nehmen."

In der Paketbranche will Arbeitsminister Hubertuns Heil (SPD) vor allem dafür sorgen, dass Angestellte bei Subunternehmen ordentlich kranken- und rentenversichert sind. Bei Verdi findet man das gut. Zugleich sagt Gewerkschafter Gerd Döpelheuer, wäre das Instrument auch bei Busunternehmen sinnvoll – gern auch in erweiterter Form. Denn auch Busfirmen gäben häufig Fahraufträge an Subunternehmer weiter. Döpelheuer: "So eine Nachunternehmerhaftung wäre für den ÖPNV auch ganz wesentlich, sodass hier auch Tarifverträge, Mindestbedingungen, Rahmenbedingungen angewendet werden."