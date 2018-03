Digitalisierung Nachwuchsmangel im IT-Bereich schädigt deutsche Betriebe

Hans-Wilhelm Dünn, der Generalsekretär des Cyber-Sicherheitsrates Deutschland, sieht gerade bei den Studenten große Probleme: "Nichts gegen die ganzen tollen Unis, die wir haben. Aber die Leute, die da rauskommen, die werden erst einmal zweieinhalb bis drei Jahre an die Hand genommen, bevor man die überhaupt zum Kunden lassen kann." Er brauche nicht immer einen Abiturienten, der dann fünf Jahre auf der Universität war, sondern er brauche jemanden, der interessiert sei, den er vielleicht in besonderen Modulen ausbilden könne, damit er dann bei Kunden auch wirklich helfen könne.



Hans-Wilhelm Dünn will diese Fachleute schon in den Schulen suchen. Raspary Pi heißt das Zauberwort: Das ist ein kleiner Bausatz, mit dem man sich selbst einen Computer zusammenbasteln kann. Dieser koste im Internet 38 Euro. Dünn sei einfach in Schulklassen gegangen und habe gesagt: "Kommt, wir bauen mal so etwas zusammen in einer Woche." Dabei lassen sich Talente dann schon früher erkennen und weiter fördern.



Auch der IT-Sicherheitsspezialist Marco Preuss von Kaspersky Lab fordert mehr Computer-Praxis in den Schulen. Er höre, dass der Digitalminister in Taiwan sage, er möchte in den nächsten Jahren, dass jedes Kind programmieren könne. Nicht jeder sei danach Programmierer. Aber so, wie jeder Erdkunde, Chemie und Englisch in der Schule habe, um einfach dieses grundsätzliche Verständnis von allen zu haben – zu diesem Punkt müsse man einfach hinkommen.