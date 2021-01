Wie ist der Zeitplan? Wann werden die Lager der Standorte befüllt? "Wir wissen zur Nationalen Gesundheitsreserve im Wesentlichen genauso viel wie Sie", sagt Christian Jacob (CDU), Bürgermeister von Nesse-Apfelstädt. "Wir wissen, dass wir hier am Erfurter Kreuz ein guter Logistikstandort sind. Wir haben ein renommiertes Logistikunternehmen in Apfelstädt, die Firma Fiege Logistik." Die Firma habe bereits seit Beginn der Pandemie im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums Logistikaufgaben übernommen.

Auch das Kabelsketal in Sachsen-Anhalt ist nach Angaben der Bundesregierung ein Standort der Nationalen Gesundheitsreserve. Dort unterhalten zahlreiche Logistikbetriebe Lager und Umschlagzentren. Einige haben wir stichprobenartig kontaktiert und angefragt. Der Nationalen Gesundheitsreserve vor Ort sind wir so nicht näher gekommen. Auch Steffen Kunnig, Bürgermeister in Kabelsketal, kann nur spekulieren: „Wir haben nicht nur bereits ansässige Unternehmen, sondern auch zwei laufende Vorhaben, die in Frage kommen könnten." Eine Abfrage über die Kommune sei nicht erfolgt, auch sonstige Informationen seien nicht erteilt worden. "Das Ganze ist hier dann doch sehr spekulativ", sagt Kunnig.

Ein ähnliches Bild wie in Kabelsketal und Apfelstädt zeigt sich auch in Halle an der Saale, dem dritten Standort in Mitteldeutschland. Bei der Stadt sei zur Nationalen Gesundheitsreserve nichts bekannt, heißt es auf Nachfrage. Unternehmen zur Umsetzung vor Ort gäbe es genug: Am Stadtrand von Halle haben zahlreiche Logistikfirmen Niederlassungen. Darunter DHL, wo nach Angaben der Bundesregierung 100 Millionen Schutzmasken lagern. Doch ob diese jetzt Teil der Nationalen Reserve Gesundheitsschutz sind, bleibt unklar.