"Sturmtief Herwart ist über Deutschland hinweggezogen und hat schwere Schäden hinterlassen", heißt es Ende Oktober in den Nachrichten. Damit nicht genug. Herwart treibt auch die Windräder an. Sie produzieren viel mehr Strom als sonst. Daraufhin rauscht der Strompreis an der Börse in den Keller. In manchen Momenten liegt er bei minus 80 Euro pro Megawattstunde. Wer jetzt Strom verkauft, verbrennt Geld. Die Zeitung "Die Welt" titelt:

Strompreis-Kollaps durch Herwart offenbart Wahnsinn der Energiewende. "Die Welt" am 31.10.2017

Doch von dieser Einschätzung hält der Physiker Prof. Mario Ragwitz nicht viel. "Diese negativen Preise sind aus meiner Sicht per se nicht schlimm, solange sie temporär auftreten. Denn sie sind ein wichtiger Anreiz, um die Flexibilität im Stromsystem zu erhöhen. Insofern: Kein Indiz für das Versagen der Energiewende." Ragwitz arbeitet am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Das Fraunhofer ISI ist eine unabhängige Einrichtung - anders als viele Institute, die zur Energiepolitik forschen.

Strom muss flexibler werden

Physiker Ragwitz beschreibt, wie unser Stromsystem im Zuge der Energiewende komplett umgebaut wird. Alles soll flexibler werden, weil der Wind eben nicht immer weht und die Sonne nicht immer scheint.

Doch alte Atom- und Kohlekraftwerke lassen sich nicht so einfach an- oder abschalten. Damit begünstigen gerade sie negative Strompreise, erklärt Ragwitz und nennt eine Lösung: "Indem man zum Beispiel Kohlekraftwerke mit hohen An- und Abfahrtkosten durch Gaskraftwerke mit geringen An- und Abfahrkosten ersetzt, kann man substantiell den Druck auf die Entstehung negativer Preise reduzieren." Außerdem helfe es, die Netze weiter auszubauen, Strom flexibler zu verbrauchen - zum Beispiel in der Industrie - und mehr Geld in Energiespeicher zu stecken.

Negative Strompreise "kein Dauerphänomen"

Aber auch Erneuerbare Energien leisten einen Beitrag. Zwar erhalten die Betreiber alter Windkraftanlagen ihren garantierten Strompreis - egal was der Markt sagt -, doch bei neueren Windrädern ist das anders. Sie werden kaum oder gar nicht mehr gefördert, erklärt Ragwitz.

Wenn die Kostensenkung der Erneuerbaren Energien weiter so voranschreitet, ist das ein weiterer Grund dafür, dass negative Preise kein Dauerphänomen sind. Physiker Prof. Mario Ragwitz

Strom wird an der Börse "Epex Spot" üblicherweise in Stundenpaketen gehandelt. Der Preis dieser Pakete lag 2016 an 223 Stunden unter null Euro. In diesem Jahr sieht es ganz ähnlich aus. Zum Vergleich: Ein Kalenderjahr hat ungefähr 9.000 Zeitstunden.