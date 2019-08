In der aktuellen Debatte gibt es allerdings auch Widerspruch gegen Söders Vorstoß. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, nannte die Forderung "populistisch". Diese gehe "völlig an der Realität vorbei", sagte er der "Passauer Neuen Presse". Politik könne Banken nicht vorschreiben, wie sie ihr Geschäft gestalten sollen. "Das ist ein Eingriff in die Marktwirtschaft, in Unternehmen wie Banken, der der Politik nicht zusteht."