Am vergangenen Mittwoch hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier einen Kompromiss mit Bayern, Hessen und Thüringen zum umstrittenen Stromnetz-Ausbau im Dreiländereck verkündet. Vom "Durchbruch" war die Rede, von "bürgerfreundlichen Lösungen" und "landschaftsschonendem Netzausbau". Er solle auf das "erforderliche Maß" beschränkt, auf die Trasse von Altenfeld in Thüringen nach Grafenrheinfeld in Unterfranken etwa verzichtet werden. Eine weitere solle zwar nun doch von Mecklar in Hessen nach Grafenrheinfeld führen, dies aber so weit möglich unterirdisch.

Konkret sei auch vorgesehen, die Kapazität der geplanten Südostlink-Leitung von Sachsen-Anhalt nach Bayern durch 525-Kilovolt-Technologie statt nur 320 zu erhöhen, um diese auch durch Thüringen führende Schneise schmaler zu machen. Wo sie als Freileitung gebaut werden müsse, sollen dafür möglichst schon vorhandene Trassen etwa von Bahnstrecken oder Autobahnen genutzt werden. Erdverkabelung soll die Gemüter beruhigen, ist aber auch teurer und nicht überall möglich. Bildrechte: dpa

Altmaier erklärte zu diesem Ergebnis, es zeige: "Bund und Länder ziehen beim Netzausbau an einem Strang." Bayern und Thüringen würden entlastet, "ohne dass es in Hessen zum Neubau weiterer Leitungstrassen kommt".

Noch ist eigentlich gar nichts entschieden

All das klingt nach Fakten. Tatsächlich aber muss die Bundesnetzagentur im Benehmen mit den Netzbetreibern entscheiden, ob realisierbar ist, was die Länder sich vorstellen. Danach könnten der Netzentwicklungsplan und das Gesetz, das den Netzausbau regelt, geändert werden. So ist das vorgeschriebene Verfahren. Mit anderen Worten: Noch ist alles beim Alten. Ohnehin betraf die Einigung nur einen Teil der Netzpläne. Von dem in Thüringen weitaus umstritteneren Südlink war hier gar keine weitere Rede.

Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CDU) im Bürgerdialog zum Netzausbau vor Ort Bildrechte: dpa Grund für die Intervention der Politik sind vor allem Bedenken und auch die Ablehnung konkreter Leitungen vor Ort, durch Bürger und Naturschützer. Bei diesen versuchen Politiker, zu punkten, indem sie sich als Mitstreiter zeigen. Niemand möchte - zumindest nicht eher als die Kollegen - es übernehmen, zu sagen, dass eine neue Leitung nötig ist und dass sie nach einer Abwägung aller Aspekte am besten genau hier liegt.



Ein Beispiel dafür lieferte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der mit den Freien Wählern erst jüngst in die Landesregierung mit der CSU aufgerückt war. Bereits zu Beginn der Woche hatte er in Bayern verkündet, er habe ausgehandelt, was Altmaier anscheinend getrieben davon, dann erst am Mittwoch verkündete.

"Basar" im "Hinterzimmer" - statt strukturierte Verfahren

Kritik an dem "klassischen Hinterzimmer-Deal" äußerten denn auch die Grünen. Die Sprecherin für Energiewirtschaft ihrer Bundestagsfraktion, Ingrid Nestle, sagte dazu: "Kurzfristig mag die Einigung helfen, langfristig stellt sie jedoch die ganze Netzplanung in Frage." Dabei gebe es hier "seit Jahren klar strukturierte Verfahren mit intensiver Bürgerbeteiligung", in denen Bedarf und Trassenführungen festgelegt würden.