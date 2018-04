Neue Airline Pobeda Für 35 Euro von Leipzig/Halle nach Moskau

Das käme aber immer darauf an, wer hinter der Airline stehe. Bei Pobeda sei Aeroflot eine kapitalkräftige Mutter, "die auch in der Lage ist, die Anfangsverluste, die eine solche Gesellschaft mindestens die ersten zwei, drei Jahre schreiben wird, aufzufangen und diese Fluggesellschaft auch systematisch weiterzuentwickeln."



Dass die Airline pünktlich zur Fußball-WM in Russland startet, sei Zufall, sagt Uwe Schuhart, Sprecher des Flughafens Leipzig/Halle. Wer von dort aus nach Russland fliegen will, braucht auch in Zukunft ein Visum. Darum soll sich vor Ort Paneurasia kümmern. "Das ist ein Reiseanbieter, der zum Beispiel auch Gruppenreisen einbucht oder sich um Visafragen kümmert, sodass man auch am Flughafen direkt einen professionellen Ansprechpartner hat für das Thema Reisen in die Russische Föderation."