Die Deutsche Bahn, die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) verhandeln für rund 160.000 Mitarbeiter. In erster Linie geht es um die Beschäftigungsbedingungen in den Bereichen Infrastruktur, Transport und Dienstleistungen.

Für den GDL-Bundesvorsitzenden Claus Weselsky steht die Tarifrunde unter dem Motto "Mehrwert durch Wertschätzung". Dafür fordert die GDL eine Entgelterhöhung um 7,5 Prozent bei einerLaufzeit von zwei Jahren. Auch die EVG strebt 7,5 Prozent an, lässt die Laufzeit aber offen. Auch die Ausbildungsvergütung soll sich nach dem Willen der Gewerkschaften erhöhen und der Mietkostenzuschuss für Azubis steigen. Die GDL fordert außerdem eine Erhöhung der Zulagen um 25 bis 50 Prozent für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit. In einer Mitteilung der GDL besteht Claus Weselsky auch auf eine Änderung der Arbeitszeitregelungen.

Die Deutsche Bahn bewertet die Forderungen auf ihrer Homepage sehr allgemein: Die Tarifpartner würden tragbare Kompromisse suchen.



Doch die Forderungen der Gewerkschaften stellen nur eine weitere, teure Herausforderung an den Konzern dar: Die Bahn befindet sich in einer wirtschaftlich schwierigen Situation. Erst im September hatte Konzernchef Richard Lutz einen Brandbrief an die Führungskräfte geschickt und darin eine strengere Kostenkontrolle angemahnt. Denn die Gewinne der Deutschen Bahn sinken. Im ersten Halbjahr verbuchte der Konzern einen Gewinnrückgang von 28 Prozent. Gleichzeitig steigen die Schulden des Unternehmens.