Beim Umbau der Bank werde die Stellenzahl von bisher 5.500 auf 3.250 reduziert. Davon würden 1.250 bereits über das bankeigene Sparprogramm abgebaut, 750 weitere könnten durch Auslagerungen wegfallen. Näheres werde in den Aufsichtsräten zu besprechen sein.

Das Gespräch bei der Bankenaufsicht sei gut verlaufen, erklärte Hilbers: "Es gibt ein grundsätzliches Verständnis über die künftige Ausrichtung der Bank." Die Nord/LB will sich künftig auf das Geschäft mit Firmenkunden und Immobilienfinanzierungen konzentrieren.

Die Deutsche Hypo bleibt laut Hilbers Bestandteil der Nord/LB. Auch Teile der Flugzeugfinanzierung würden in der Bank bleiben, aber in reduziertem Umfang. Von Schiffskrediten will man sich vollständig trennen.