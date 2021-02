Was bleibt, wenn die Pandemie vorüber ist? Beate Hertes stellt sich oft diese Frage, wenn sie wie heute durch ihr Viertel, die Leipziger Südvorstadt, bummelt. Vorbei an Cafés, die sich nur noch mit Außerhaus-Verkauf über Wasser halten, vorbei an verschlossenen Boutiquen, die auf ihrer Winterkollektion sitzen. Und in Gedanken an die Kollegen ihrer eigenen Branche.