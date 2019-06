Der Ökostrom-Anteil in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2019 auf ein Rekordhoch geklettert. Nach Angaben des Energieverbands BDEW deckten die erneuerbaren Energien 44 Prozent des Stromverbrauchs. Im Vorjahreszeitraum waren es 39 Prozent.

Am meisten Ökostrom produzierten demnach Windräder an Land mit 55,8 Milliarden Kilowattstunden. Windiges Wetter sorgte für ein Plus bei der Windenergie um 18 Prozent.