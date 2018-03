Energiewende Interesse an Ökostrom lässt nach

Vor allem auf dem Land ist das Interesse an Ökostrom gering. In Großstädten verkaufen sich die grünen Tarife besser. Fragt man regionale Versorger, bestätigen diese, dass es die größten Zuwächse rund um Fukushima gab.



Trotzdem gebe es noch Interessenten für Ökostrom, sagt Franziska Maul von den Stadtwerken Erfurt: "Von 2010 bis 2013 haben wir schon starke Zuwächse gehabt, eine sehr dynamische Entwicklung. Seit 2014 haben wir einen stabilen, kontinuierlichen Zuwachs." Die Kurve sei etwas abgeflacht, aber die Nachfrage sei nach wie vor da.



Auch von den Versorgern aus Chemnitz, Halle und Leipzig heißt es, die Zahl der Ökostromkunden wachse noch – allerdings langsamer. Die Jahre des Booms sind vorbei, bestätigt die Energieökonomin Claudia Kemfert. Im Moment sei die Energiewende nicht wirklich in den Medien, sie werde auch politisch nicht diskutiert. Das lasse die Menschen eher darauf schließen, dass die Energiewende schon passiert sei, dass sie nichts tun müssten. Das sei ein Irrglaube. Man müsse, wenn man Ökostrom beziehen will, diesen auch kaufen. Aber dafür fehle im Moment die Öffentlichkeit.