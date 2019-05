Von Gersdorff betonte, trotz der ausbleibenden Öllieferungen gebe es keine Engpässe bei der Versorgung in Ostdeutschland. Bislang sei es gelungen, der Nachfrage nach Benzin und Diesel sowie nach Heizöl nachzukommen. In Ostdeutschland werden die Raffinerien in Schwedt und Leuna mit dem Öl aus der "Druschba"-Pipeline beliefert.