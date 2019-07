Der BMW-Manager Oliver Zipse wird neuer Vorstandschef des Münchner Automobilkonzerns. Der Aufsichtsrat berief den bisherigen Produktionsvorstand am Donnerstag bei einer Sitzung im US-Werk Spartanburg in South Carolina zum Nachfolger von Harald Krüger. Dieser hatte Anfang Juli nach vier Jahren an der BMW-Spitze überraschend seinen Rückzug verkündet.

Zipse soll den BMW-Konzern, der seinen Vorsprung in der Elektromobilität zu verspielen droht, zurück in die Erfolgsspur bringen. Als Produktionsvorstand hat er den Münchner Autobauer durch ein weltweit ausgeklügeltes Netz von Produktionsstandorten weniger abhängig von Handelskonflikten und Konjunktur-Schwankungen gemacht.

Zipse wurde 1964 in Heidelberg geboren, studierte in den USA Informatik und Mathematik und in Darmstadt Maschinenbau. 1991 fing er als Ingenieur bei BMW an. Nach Stationen in München und Südafrika leitete er bis 2008 das Mini-Werk im englischen Oxford. Später war er Chef der Technischen Planung, der Konzernplanung und der Produktstrategie. Im Mai 2015 rückte er in den Vorstand auf.