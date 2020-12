Mehrere Unionsabgeordnete denken offenbar über eine Gebühr für den Online-Handel nach, um die Innenstädte zu unterstützen. Wie die "Welt am Sonntag" berichtet, liegt ein entsprechendes Grundsatzpapier von Unionsfraktionsvize Andreas Jung und dem kommunalpolitischen Sprecher Christian Haase vor.

Laut Entwurf sollen Internethändler künftig eine gesonderte Paketgebühr an das Finanzamt abführen. Die Höhe solle sich nach dem Bestellwert richten. Ob diese Abgabe zu höheren Preisen führe, liege beim Anbieter, heißt es im Papier. Die Einnahmen sind für einen sogenannten "Innenstadt-Fonds" gedacht. Mit einem "Pakt für lebendige Innenstädte" soll den Geschäften, die wegen der Pandemie zeitweise schließen mussten, auch mit großzügigeren Überbrückungshilfen, Schnellkrediten und Steuererleichterungen geholfen werden.

Der Deutsche Handelsverband erklärte im Dezember, dass die Corona-Pandemie den Einzelhandel extrem unterschiedlich treffe. So hätten Online-Handel und Lebensmittelgeschäfte einen guten Umsatz gemacht. Der vom Lockdown betroffene Einzelhandel habe dagegen im Vergleich zum Vorjahr rund 20 Prozent seines Jahresumsatz verloren. Der Online-Handel könne dagegen ein Plus von 20 Prozent verbuchen, so der Verband.