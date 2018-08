Zentrale Eckpunkte der Vereinbarung sind demnach der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis Ende Juli 2023 sowie die Begrenzung des Personalabbaus durch Abfindungen, Altersteilzeit und Vorruhestand auf 3700 Stellen. Zudem wurden unter dem neuen Mutterkonzern PSA Investitionen in Milliardenhöhe für alle deutschen Standorte in Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern zugesagt.

Auch bei Opel Eisenach gibt es bis Ende Juli 2023 keine betriebsbedingten Kündigungen Bildrechte: dpa

Gesamtbetriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug lobte den deutlichen Rückhalt in der Belegschaft: "Der Zukunftstarifvertrag mit seinem langfristigen Kündigungsschutz ist ein guter Ausgangspunkt für die weiteren Verhandlungen über die Zukunft der Opel-Standorte und insbesondere des Entwicklungszentrums."



Zu der in der Zwischenzeit bekannt gewordene Überlegung des PSA-Konzerns, einen großen Teil des Opel-Entwicklungszentrums an einen Dienstleister zu verkaufen, gibt es noch keine Entscheidung. Der Gesamtbetriebsrat verlangt in diesem Zusammenhang, dass ein neues Unternehmen zu mindestens 50 Prozent Opel gehören müsse.