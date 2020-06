Wiedervereinigungsbilanz nach 30 Jahren Trotz gleicher Qualifikation weniger Verdienst im Osten als im Westen

Reint E. Gropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle Bildrechte: dpa

Experten für die ostdeutsche Wirtschaft sind die Dresdner Außenstelle des Münchner Ifo-Institutes und das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). Das Ifo-Institut führt neben der geringeren Tarifbindung die Ost-West-Lohnlücke zu einem nicht unerheblichen Teil auf andere strukturelle Unterschiede zurück. Demnach fehle u.a. eine hinreichende Anzahl von Großbetrieben. Zudem sei auch die geringere Arbeitsproduktivität auf Betriebsebene und der höhere Beschäftigungsanteil von Frauen kontraproduktiv, heißt es in einer Studie. Ähnlich erklären die Experten des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) die weiterhin bestehende Ost-West-Lohnlücke. "Dass Ostdeutschland bei der Verringerung der Ost-West-Produktivitätslücke nur noch wenig vorankommt, hat nicht nur mit fehlenden Konzernzentralen zu tun. Eine Produktivitätslücke existiert in Betrieben aller Größen. Sie ist im städtischen Raum größer als im ländlichen", erklärt IWH-Präsident Prof. Reint E. Gropp. Um gegenzusteuern, solle die Wirtschaftspolitik nicht nur auf zusätzliche Subventionen setzen, die an die Arbeitsplatzschaffung und -erhaltung gebunden sind. "Die Produktivitätspotenziale der ostdeutschen Städte gilt es zu heben", fordern die Halleschen Wirtschaftswissenschaftler in ihrer Bilanz 30 Jahre nach dem Mauerfall. Um das zu erreichen, sollte nach ihrer Auffassung die Wirtschaftspolitik dafür sorgen, dass Verkehrsinfrastrukturen bedarfsgerecht fortentwickelt werden. So könne man den Menschen im ländlichen Raum das Pendeln in die Arbeitsmarktzentren erleichtern. "Grundsätzlich können auch Clusterinitiativen und Innovationsnetzwerke dazu beitragen, Akteure im ländlichen Raum in regionale Innovationssysteme einzubinden, deren Netzknoten häufig in den Zentren liegen", heißt es weiter. Zudem machen die Hallenser einen neuen Entwicklungsengpass in Ostdeutschland aus: den Fachkräftemangel. Um dieses Problem zu lösen, fordern sie eine "qualifizierte Zuwanderung mit einer entsprechenden Willkommenskultur in Ostdeutschland."