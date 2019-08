Die Studie zeigt auch, dass immer seltener junge Menschen in die eigenen vier Wände ziehen. Waren es in den Jahren 1998 bis 2002 noch rund 700.000 sogenannte Ersterwerber, lag die Zahl zwischen 2013 und 2017 nur noch bei rund 450.000 Haushalten. 2017 waren nur noch 12 Prozent der 25- bis 34-Jährigen Wohneigentümer. Die Quote sank damit im Vergleich zu 2010 um fünf Prozentpunkte. Gleichzeitig stieg das Haushaltseinkommen derer, die aus einer Mietwohnung in eine eigene Immobilie umzogen. Für die Autoren der Studie ist das die Folge des gestiegenen Kapitalbedarfs beim Kauf. Haushalte müssten heute deutlich mehr Kapital gespart haben als früher. Mancherorts sogar mehr als 50 Prozent mehr.