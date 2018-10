Zum mutmaßlichen Millionenbetrug bei der Containerfirma P&R hat es am Mittwoch in München eine erste Gläubigerversammlung gegeben. Dem Münchner Amtsgericht zufolge erschienen rund 2.500 Gläubiger persönlich in der Olympiahalle. Weitere 7.700 ließen sich durch Anwälte vertreten. Allein die Forderungen dieser 10.200 Anleger belaufen sich auf mehr als eine Milliarde Euro.

Zweitgrößter Betrugsfall seit 1945

Die P&R-Pleite könnte nach dem Flowtex-Skandal in den 1990er-Jahren der zweitgrößte Betrugsfall in Deutschland seit 1945 sein. Der mögliche Schaden liegt bei bis zu zwei Milliarden Euro.



Die Firma verkaufte von München aus Schiffscontainer an Privatanleger. Dann wurden die Container an Frachtunternehmen vermietet, um die Rendite für die Anleger zu finanzieren. Die Unstimmigkeit im P&R-Geschäftsmodell bestand unter anderem darin, dass die Firma weit mehr Geld an die Anleger auszahlte, als die Containervermietung einbrachte.

Milliardenschwere Luftnummer

Als das Unternehmen im März 2018 pleite ging, kam heraus, dass Anlegern neben 630.000 "echten" Containern offenbar auch etwa eine Million Containern verkauft worden waren, die es gar nicht gab. Zu diesem Zeitpunkt hatten etwa 54.000 Anleger rund 3,5 Milliarden Euro investiert.

Viele Anleger Rentner

Viele der ehemaligen P&R-Kunden sind Rentner und Pensionäre, die ihre Altersvorsorge aufbessern wollten. Nach Angaben des Insolvenzverwalters ist fast ein Drittel der Anleger älter als 70 Jahre. Betroffen sind auch tausende mitteldeutsche Anleger. Eine Kanzlei in München vertritt nach eigenen Angaben allein 2.000 Geschädigte aus Thüringen.

Gläubiger brauchen Geduld

Insolvenzverwalter Michael Jaffé lehnt einem Sprecher zufolge den von vielen Gläubigern geforderten schnellen Verkauf der vorhandenen knapp 630.000 Schiffscontainer ab. Bei der Gläubigerversammlung hieß es, die erste Abschlagszahlung sei weiterhin für 2020 geplant.



Das rechtliche Konstrukt der P&R-Gruppe erschwert den Zugriff auf die noch eingehenden Einnahmen. An die Anleger verkauft wurden die Container in Deutschland von vier P&R-Gesellschaften. Diese sind insolvent. Die anschließende Vermietung an die Schiffsfrachtgesellschaften aber lief und läuft über die Schweiz. Jaffés Sprecher sagte: "Die Schweizer P&R-Gesellschaft ist nicht im Insolvenzverfahren, also nicht im direkten Zugriff des deutschen Insolvenzverwalters." Notwendig sei eine "ausgeklügelte mehrstufige Verwertungsstrategie".