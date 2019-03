Teure "letzte Meile" Paketbranche setzt auf Mikrodepots und Lastenräder

Die Kurier-, Express- und Paketbranche (KEP) schätzt die Zustellsituation in Deutschland aktuell trotz großer Probleme als stabil und von hoher Qualität ein. Elena Marcus-Engelhardt, Sprecherin vom Bundesverband Paket & Expresslogistik (BIEK), räumt auf MDR-Anfrage ein, der anhaltende Fahrermangel und die Flächenknappheit für die Logistik würden bei weiter steigendem Sendungsaufkommen noch spürbarer.

Marcus-Engelhardt beklagt einen Mangel an Ladezonen sowie an Flächen für Lager und Mikrodepots für anbieterübergreifende Paketstationen. Eine zentrale Rolle spielten dabei auch die Städte, ob sie mit der Branche kooperierten oder auf eine Regulierung setzten. Die KEP-Unternehmen sind demnach offen für innovative Lösungen und hätten bereits Konzepte für die emissionsarme oder -freie Belieferung vorgelegt.

Die private Kurier- und Paketbranche beklagt fehlende Ladezonen in vielen Städten für ihre Zusteller. Die Flächen würden oft von Pkw zugeparkt, in Städten wie Köln oder Leverkusen bis zu 80 Prozent. Damit würden Zusteller zum Halten auf der Fahrbahn genötigt. Der Verband ruft daher die Kommunen auf, bestehende Ladezonen konsequent von Fehlnutzung freizuhalten und zusätzliche Ladezonen einzurichten. Staus sowie Stop-and-go-Verkehr mit einem hohen Schadstoffausstoß könnten so reduziert werden.

Verbandssprecherin Marcus-Engelhardt sieht auch die Bundespolitik in der Pflicht, die ein Verkehrszeichen "Ladezone" analog zum Verkehrszeichen "Taxistand" einführen könnte. Das habe bereits 2007 die Bundesanstalt für Straßenwesen empfohlen.

Fahrradkurier vom Branchenprimus DHL. Bildrechte: dpa Daneben setzen die Paketdienste auf Mikrodepots und emissionsfreie Lastenfahrräder. Dabei werden die Pakete kundennah in kleinen Depots zwischengelagert und mit Radkurieren ganztägig zugestellt.



Voraussetzung für Mikrodepots sind jedoch Flächen, die im öffentlichen Straßenraum dauerhaft bereitgestellt werden müssten. Kommunen sollten diese logistischen Fragen in ihre Stadtentwicklung und Verkehrspolitik integrieren.

Außerdem wollen die Logistikunternehmen die Zustellung über die Digitalisierung der sogenannten letzten Meile effizienter machen. Die Empfänger könnten die Zulieferung digital verfolgen. Wenn sie wissen, dass sie zum Zustelltermin nicht daheim seien, könnten sie ihre Sendung umleiten.

Die KEP-Dienstleister werben für optionale Angebote, wie die Wahl eines anderen Zustelltags, die Umleitung in einen Paketshop, an eine andere Adresse oder in eine Paketbox/-station. Auch die Nennung eines Wunschnachbarn oder die Ermächtigung zum Abstellen eines Pakets an einem sicheren Ort sei möglich. So könne die Quote erfolgloser Zustellversuche und der Verkehr reduziert werden. Davon würden alle profitieren.

Solche Investitionen in effizientere und umweltfreundliche Lösungen müssen nach KEP-Angaben aber refinanzierbar sein. In dem Zusammenhang kritisieren DPD, Hermes, UPS und Co. Privilegien für den Konkurrenten Deutsche Post und dessen Paketdienst DHL. So habe das Bundeswirtschaftsministerium in ein Verwaltungsverfahren der Bundesnetzagentur zum Briefporto eingegriffen. Per Verordnung solle das Porto stärker als vorgesehen erhöht werden, um der Deutschen Post höhere Gewinne zu ermöglichen.