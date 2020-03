Kontaktlose Lieferung, geschlossene Shops Paketdienste reagieren auf Corona-Krise

Der Hermes-Versand bietet die Möglichkeit an, Lieferungen kontaktlos an einen Ablageort zu liefern. Kunden können vorab diesen über die Sendungsverfolgung bestimmen oder online einen dauerhaften Ablageort festlegen. Eine Quittierung ist in diesen Fällen nicht mehr notwendig. Hermes holt nach eigenen Angaben auch weiterhin Pakete beim Versender "an der Haustür" ab. Ein Nachnahme-Versand ist wegen des Kontakts mit Bargeld derzeit nicht möglich.



Hermes hat zudem ein neues Annahme-Verfahren für Pakete entwickelt, bei dem Bote und Empfänger auf Abstand bleiben. Wie das Unternehmen mitteilte, muss der Kunde das Paket nun nicht mehr auf einem Scanner quittieren, sondern auf dem Paket selbst unterschreiben. Der Zusteller fotografiere das. So sei die Übergabe rechtssicher dokumentiert. Hermes zufolge sind damit alle besser vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt.



Dem Unternehmen zufolge sind derzeit etwa 70 bis 80 Prozent der Hermes-Paketshops noch geöffnet. Das betrifft die Geschäfte, die in sogenannten "Einrichtungen der Grundversorgung" untergebracht sind.