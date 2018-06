Wieder keiner zu Hause. Nächster Zustellversuch: morgen, vielleicht. So geht das in Deutschland hunderttausendfach, jeden Tag. Zusteller stehen im Stau, blockieren Radwege – um am Ende viele Pakete wieder mitzunehmen.

Paketlieferung nach Hause nicht in allen Ländern üblich

Beim Hermes-Versand ist man überzeugt: Es muss sich etwas ändern, sagt Pressesprecher Ingo Bertram. "Wir müssen erkennen, dass in den jetzigen Mengen eine Haustürzustellung zumindest anzudiskutieren ist. Wir haben da in Deutschland ehrlich gesagt auch ein Stück weit einen gelernten Komfort, dass halt jedes Paket einfach immer an die Tür kommt." Das sei in vielen Ländern nicht so. In Schweden oder Frankreich, sei eine Paketshop-Zustellung beispielsweise Standardlieferung.



In Deutschland baut Hermes sein Netz an Paketshops nun massiv aus. Es sind bereits 15.000 Shops, in zwei Jahren sollen es 20.000 sein.

Liefery informiert über Zustellung per SMS

Wer sein Paket garantiert nach Hause geliefert haben will, kann es sich schon jetzt am Abend bringen lassen. Möglich macht das Liefery, eine junge Logistik-Firma, die Jan Onnenberg mit zwei Partnern gegründet hat. Seit 2017 gehört die Firma zu Hermes. Liefery informiere recht frühzeitig zwischen 17 und 18 Uhr, in welchem einstündigen Zeitfenster die Sendung zugestellt werde, so Onnenberg. Eine weitere SMS käme rund 45 Minuten vor der Ankunft. So schaffe es Liefery mit einer sehr hohen Genauigkeit auch, diesen Zeitpunkt zu treffen.

DHL bewirbt Packstationen und testet Lieferung in private Autos

Auch DHL bietet gegen Aufpreis die Lieferung in Zeitfenstern an. Deutschlands größter Zusteller bewirbt zudem massiv seine Packstationen, um das Personal zu entlasten. Denn stundenlang mit Paketen Treppe rauf, Treppe runter – dafür findet man kaum noch Leute.



Außerdem testet DHL die Zustellung in den Kofferraum, sagt Sprecher Mattias Persson: Der Kunde müsse zunächst sein Auto bei der Bestellung als Empfangsstation angeben. Der Zusteller habe dann dementsprechend auf seinem Gerät das Kennzeichen und die Position des Autos und könne dann mit einem Code einmalig den Kofferraum öffnen. Der Zusteller lege das Paket ab und damit sei das Paket dann zugestellt. Möglich ist das derzeit in Berlin und Stuttgart bei bestimmten Automodellen.

Roboter und Drohnen könnten Zusteller entlasten