Jeder Deutsche hat im vergangenen Jahr 44 Pakete bekommen. Das geht aus einer Studie des US-Postdienstleisters Pitney Bowes hervor. Demnach haben Privatleute und Firmen hierzulande 3,65 Milliarden Warensendungen empfangen. Heruntergerechnet auf alle Einwohner in Deutschland ist das fast ein Paket pro Woche.

Im internationalen Vergleich liegen die Deutschen nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zu der Studie damit etwa auf Augenhöhe mit China und den USA, an der Spitze stehen die drei Industrienationen aber nicht: In Großbritannien sind es pro Person 57 Pakete und in Japan sind es sogar 72. Im Schnitt wurden 2019 weltweit 27 Pakete pro Person verschickt.