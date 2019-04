Der durchschnittliche Verdienst von Paketzustellern ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, die MDR AKTUELL vorliegt. Demnach sank von 2007 bis 2017 das mittlere Bruttoeinkommen in der Paketbranche von 2.859 auf 2.478 Euro. Das entspreche einem Lohnverlust von 13 Prozent.

Verantwortlich dafür ist der Antwort zufolge der besonders hohe Anteil an Minijobbern in der Zusteller-Branche. Demnach waren im Juni 2018 rund 29 Prozent aller Paketzusteller ausschließlich geringfügig beschäftigt. Zum Vergleich: In der Gesamtwirtschaft beträgt der Anteil 13 Prozent.

Besonders stark gingen die Entgelte von Beschäftigten in nicht-tarifgebundenen Unternehmen zurück. Sie verdienten im Durchschnitt 662 Euro weniger als Kollegen in tarifgebundenen Firmen, heißt es in der Antwort. Zehn Jahre zuvor ging diese Lohnschere noch halb so weit auseinander.

Verdi: Schuld sind Subunternehmen