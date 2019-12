Mehr als die Hälfte der ausländischen Pflegekräfte arbeiteten als Helfer. Etwa 37 Prozent seien Fachkräfte, Spezialisten und Experten. Knapp 60 Prozent der zuletzt zugewanderten Arbeitnehmer in der Pflege kommen aus Nicht-EU-Staaten, insgesamt 28.000 – gut 10.000 davon vom Westbalkan. 20.000 der seit 2013 zugewanderten Arbeitnehmer in der Pflege kommen aus der EU.



Der Ausländeranteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Pflege stieg damit von 6,6 auf 13,2 Prozent (Anstieg des Ausländeranteils in allen Branchen: 7,6 auf 12,1 Prozent).