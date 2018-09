Der Autokonzern Porsche will künftig keine Diesel-Fahrzeuge mehr bauen. Vorstandschef Oliver Blume sagte der "Bild am Sonntag": "Von Porsche wird es künftig keinen Diesel mehr geben." Damit sind die Stuttgarter der erste deutsche Autokonzern, der aus dem Dieselgeschäft aussteigt. Porsche will sich laut Blume künftig auf Benziner, Hybride und ab 2019 auch auf reine Elektrofahrzeuge konzentrieren.

Weiter sagte der Vorstandschef, dass Porsche nie selbst Dieselmotoren entwickelt und produziert habe. Dennoch habe das Image von Porsche gelitten. "Die Dieselkrise hat uns viel Ärger bereitet", so Blume. Damit sprach er die Diesel-Affäre um manipulierte Abgaswerte an. Zudem drohen Dieseln in einigen deutschen Städten wegen der hohen Stickoxid-Belastung Fahrverbote. Porsche bot allerdings schon seit einiger Zeit keine Diesel-Motorisierungen für seine Baureihen mehr an.