Porsche muss den Verkauf von Neuwagen wegen der neuen Abgasmesszyklen drosseln. Der Autohersteller widersprach am Freitag allerdings einem Medienbericht, wonach der Verkauf von Neuwagen in Europa insgesamt eingestellt werde, weil Porsche nicht mit der Anpassung an neue Abgasnormen hinterher komme. "Es kommt vorübergehend zu einem eingeschränkten Angebot", sagte ein Sprecher. "Aber wir stellen nicht den Verkauf von Neuwagen ein".