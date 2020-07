Die Zahl der Beschwerden über die Deutsche Post und ihre Wettbewerber ist im ersten Halbjahr 2020 gestiegen. Nach Informationen der Deutschen-Presseagentur gingen bis Ende Juni bei der Bundesnetzagentur mehr als 10.000 schriftliche Beschwerden ein – rund 1.300 mehr als in derselben Zeit im Vorjahr.

Bereits in den Jahren zuvor hatte die Zahl solcher Beschwerden meist zugelegt. Dabei ist offen, ob daraus eine schlechtere Qualität der Dienste abgeleitet werden kann. Möglicherweise wird vielen Bürgern erst nach und nach bewusst, dass sie sich bei der Bundesnetzagentur als offizielle Regulierungsbehörde für die Post- und Paketbranche überhaupt beschweren können.

Das Postunternehmen DHL ist nicht der einzige Paket-Dienstleister in Deutschland. Bildrechte: imago/Winfried Rothermel

Bei rund der Hälfte der aktuellen Beschwerden ging es dem Bericht zufolge um Probleme mit Paketen. Dabei klappte nach vorherigen Aussagen von Paket-Dienstleistern die Zustellung in Privathaushalten in der Hochzeit der Coronavirus-Pandemie besser, weil mehr Menschen zuhause waren. Es wurde allerdings auch sehr viel mehr online bestellt.



Weitere 35 Prozent der Beschwerden bezogen sich auf Briefe. Außerdem beschwerten sich Kunden über Filialen oder Briefkästen. Anders als im Paket-Bereich dürfte sich der größte Teil der Beschwerden über Briefzustellungen auf die Deutschen Post AG beziehen, da sie in diesem Bereich mit einem Marktanteil von mehr als 80 Prozent fast ohne Konkurrenz ist.