Warnstreik in Erfurt: Die Post-Beschäftigten haben hier für einige Stunden die Arbeit niedergelegt. Viele Briefe und Pakete wurden nicht zugestellt. Normen Schulze, der bei der Gewerkschaft Verdi für den Landesbezirk Mitteldeutschland zuständig ist, zeigte sich zufrieden. "Wir hatten das Ziel, in Erfurt 300 streikende Kolleginnen und Kollegen in das Streiklokal zu bekommen." Am Ende seien es 419 Streikende gewesen.

Alle Bundesländer seien von den Arbeitsniederlegungen betroffen, teilte Verdi mit. Auch in Gräfenhainichen, Sangerhausen und Wittenberg gingen am Wochenende mehrere hundert Post-Zusteller, Kfz-Fahrer und Techniker in den Warnstreik. In Sachsen haben am Freitag rund 300 Mitarbeiter der Post die Arbeit niedergelegt.