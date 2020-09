Die Beschäftigten der Post- und Paketsparte in Deutschland stellen jeden Werktag im Schnitt rund 55 Millionen Briefe und rund 5,2 Millionen Pakete zu. Während Briefe zunehmend von E-Mails abgelöst werden, boomt das Paket-Geschäft. In der Corona-Krise nahmen die Online-Bestellungen noch einmal zu. Im zweiten Quartal war der operative Ertrag des Konzerns um knapp 20 Prozent gestiegen. Die Post zahlte den Beschäftigten bereits einen Bonus von 300 Euro pro Person für ihren Einsatz in der Corona-Krise aus.