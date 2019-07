"Letzte Werbung" Initiative will Post wegen Werbesendungen verklagen

Mehr als 1,9 Millionen Tonnen Werbung landen pro Jahr in deutschen Briefkästen. Doch vieles davon schafft den Weg gar nicht erst in die Wohnung, sondern wandert direkt in die Mülltonne. Dagegen will jetzt die Initiative "Letzte Werbung" vorgehen. Sie droht, gegen die Deutsche Post und ihre Gratis-Zeitschrift "Einkaufaktuell" zu klagen.

von Birgit Raddatz, MDR AKTUELL