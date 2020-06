Corona-Folgen Internationaler Paketversand stark eingeschränkt

Wer ein Paket ins Ausland verschicken möchte, erlebt derzeit manch unliebsame Überraschung. MDR-AKTUELL-Hörer Jens L. aus Dresden zum Beispiel bekam seine Pakete schon zweimal zurückgesandt, obwohl er sich extra am Schalter erkundigt hatte, ob diese transportiert werden können. Die Kosten dafür will die Post ihm auch nicht erstatten. Er möchte nun wissen: Warum verweigert man ihm die Rückgabe des Portogeldes? Und was ist überhaupt los im internationalen Postverkehr?