Dessen Vorstand Henry Roßberg meint, die Äußerung vom Verkehrsminister hätte man so nicht erwartet und sie sei für den Verband ein Schlag ins Gesicht: "Denn wenn ich etwas aus dem Bundesgesetz herausnehme, was er machen möchte und die Verantwortung in die unteren Genehmigungsbehörden, in die Kommunen, verlagere, werden die kaum den Kampf durchstehen, gegen Global Player anzukommen."