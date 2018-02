Ermittler haben am Dienstagmorgen Geschäftsräume in der Audi-Zentrale im bayerischen Ingolstadt und im Werk Neckarsulm in Baden-Württemberg durchsucht. Wie die Staatsanwaltschaft München II mitteilte, sind 18 Staatsanwälte und Beamte der beiden Landeskriminalämter im Einsatz.