Mit Razzien in Nordrhein-Westfalen gehen Spezialeinheiten von Zoll und Polizei gegen die organisierte Schwarzarbeit im Baugewerbe vor. Wie ein Sprecher des Hauptzollamtes Krefeld sagte, gibt es an mehreren Orten Durchsuchungen. Die Einsätze dauerten an. Einzelheiten nannte er nicht. Zunächst war davon die Rede gewesen, dass es auch in anderen Bundesländern Razzien gegeben habe.

Nach Informationen der "Rheinischen Post" sind in Nordrhein-Westfalen mehr als 1.000 Einsatzkräfte an den Aktionen beteiligt. Neben Spezialeinsatzkommandos des Zolls sei auch die Eliteeinheit der Bundespolizei, die GSG9 im Einsatz.



Die schwer bewaffneten Spezialkräfte sollen am frühen Dienstagmorgen unter anderem Wohnungen und Geschäftsräume in Erkrath gestürmt haben. Ein Mann und eine Frau seien festgenommen worden. Der Zeitung zufolge handelt es sich um die größte Razzia in der Geschichte von Nordrhein-Westfalen.