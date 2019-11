Wegen illegaler Millionentranfers ins Ausland hat es in fünf Bundesländern Razzien gegeben. Wie das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf mitteilten, wurden mehr als 60 Wohnungen und Firmen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Hamburg, Berlin und Baden-Württemberg sowie in den Niederlanden durchsucht.