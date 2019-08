Optimistisch und zugleich skeptisch zeigt sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff. Der CDU-Politiker begrüßte zwar den Gesetzentwurf. Dieser halte einen ambitionierten Zeitplan ein und zeige, dass der Strukturwandel in den Kohleregionen auch für den Bund hohe Priorität habe. Haseloff betonte aber, dass er hinsichtlich der Ansiedlung von Bundesbehörden eine Konkretisierung der Zusagen erwarte. Im Gesetzentwurf steht das Ziel, 5.000 Arbeitsplätze in den Revieren zu erhalten oder einzurichten. Davon sollen nach dem Verteilungsschlüssel zwölf Prozent an Sachsen-Anhalt gehen.