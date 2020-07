Die "Allianz pro Schiene" argumentiert, dass die Reaktivierung alter Bahnstrecken oft mit geringerem Aufwand verbunden sei als der komplette Neubau. Auf manchen Strecken sei lediglich der Personenverkehr eingestellt worden, nicht aber der Güterverkehr. In diesen Fällen könne der Personenverkehr meist ohne großen Aufwand wieder aufgenommen werden.

Auf anderen Strecken sei ein Teil der Gleise abgebaut worden. Diese wieder anzuschließen, sei oft dennoch günstiger, da Trassen und Bahndämme oft noch vorhanden seien. Seien die Gleise in einem zeitgemäßen Zustand, seien keine besonderen Maßnahmen nötig, um die Züge wieder fahren zu lassen. Oft müssten Bahnsteige und Gleise aber modernisiert werden, damit die Züge die heutigen Reisegeschwindigkeiten erreichen könnten. Der Interessensverband erklärte, dass oft Leit- und Sicherungstechnik erneuert werden müsse und argumentiert, dass das Gelegenheit biete, die Strecken gegebenenfalls gleich zu elektrifizieren .

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und die Allianz pro Schiene haben ihre Vorschläge für die Reaktivierung von stillgelegten Eisenbahnstrecken in Deutschland aktualisiert und erweitert. Die neue Liste schlägt 238 Strecken mit insgesamt 4.016 Kilometern Länge vor. Nach VDV-Angaben könnten damit 291 Städte und Gemeinden und mehr als drei Millionen Menschen an das Schienennetz in Deutschland angebunden werden.