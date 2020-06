Verkauf von SB-Warenhaus Wie geht es weiter mit der Supermarktkette "Real"?

Doch bisher ist nichts dazu bekannt, welche Standorte weiterverkauft werden und welche von Schließungen betroffen sind. Laut Jörg Lauenroth-Mago von der Gewerkschaft Verdi leben aktuell rund 2.100 Real-Beschäftigte in Mitteldeutschland in Ungewissheit. 18 Märkte gibt es hier – der Großteil davon in Sachsen-Anhalt. "Seit rund einem halben Jahr besteht nun Unsicherheit, wie es weitergeht", kritisiert Lauenroth-Mago. "Was SCP da macht, ist skandalös und alles andere als wertschätzend. Die Situation macht ratlos, hilflos und wütend. Das haben die Beschäftigten, die, wie wir wissen, systemrelevant sind, so nicht verdient."