Der von der Metro geplante Verkauf der Supermarktkette Real könnte bis zu 10.000 Jobs kosten. Davor warnte der Gesamtbetriebsratschef Klockhaus in der "Süddeutschen Zeitung". Derzeit beschäftigt Real etwa 34.000 Mitarbeiter – betroffen wäre also fast jeder dritte derzeitige Mitarbeiter.

Schließungen und Sortimentsverkleinerungen

Die Metro AG plant, alle 277 Real-Märkte in Deutschland Ende Januar an das deutsch-russisches Konsortium "X-Bricks" zu verkaufen. Obwohl Metro-Chef Olaf Koch angekündigt hatte, die Arbeitsplätze bei Real erhalten zu wollen, macht sich Klockhaus wenig Hoffnung. Die Probleme würden beginnen, wenn "X-Bricks" die Märkte an andere Handelsunternehmen weiterverkaufe oder schließe.

Es wird ein Drama für sehr viele Kolleginnen und Kollegen. […] Nach dem Verkauf wird nichts mehr so sein, wie es war. Werner Klockhaus, Gesamtbetriebsratschef Real "Süddeutsche Zeitung"

Bis zu 10.000 Real-Mitarbeiter könnten ihren Job verlieren. Bildrechte: dpa Klockhaus sagte im Interview mit der Zeitung, bisher gebe es zwar keine offiziellen Zahlen, der Betriebsrat gehe aber von rund 50 Marktschließungen aus. Bei durchschnittlich 120 Mitarbeitern pro Markt seien hier bereits die Arbeitsplätze von 6.000 Mitarbeitern bedroht.



Das zweite Problem sei der Weiterverkauf. Den Großteil der 277 Märkte wolle X-Bricks an Wettbewerber weiterverkaufen, befürchtet Klockhaus. Er befürchtet viele betriebsbedingte Kündigungen, da die meisten Wettbewerber kleinere Produktpaletten hätten. Mitarbeiter aus Elektro-, Sport-, und Haushaltsabteilungen würden dann nicht mehr benötigt. Das könnte laut Klockhaus bis zu 4.000 Beschäftigte betreffen.

Weitere Stellen könnten in anderen Bereichen des Metroverbunds betroffen sein, etwa in der Logistik, Werbung und der IT, die die neuen Betreiber der Märkte dann selbst regeln würden. Zahlen nannte der Gesamtbetriebsratschef hier nicht.

Keine automatische Abfindung bei betriebsbedingten Kündigungen

Der Betriebrat habe, so Klockhaus, ein "Minimum an Regelungen" in einer freiwilligen Gesamtbetriebsratsvereinbarung abgeschlossen. Damit solle verhindert werden, "dass die Beschäftigten ins Bodenlose fallen". Die Vereinbarung sehe Abfindungen von maximal zwölf bis 14 Brutto-Monatsgehältern vor, jedoch führe nicht jede betriebsbedingte Kündigung zu einem Abfindungsanspruch.

Beschäftigte von Politik enttäuscht

Klockhaus bemängelte zu wenig Engagement aus der Politik. Es habe viele Gespräche mit Politiker gegeben – sogar mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), die aber nicht weitergeholfen hätten.

Ich glaube, dass die Politik die Situation des Verkaufs von Real komplett unterschätzt hat. Werner Klockhaus, Gesamtbetriebsratschef Real "Süddeutsche Zeitung"