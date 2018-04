Feiertage sind teuer. Schon einer kostet die Unternehmen bundesweit etwa sechseinhalb Milliarden Euro. Das hat der Sachverständigen Rat für Wirtschaft errechnet. Fehlende Arbeitszeit kann nicht immer durch Vor- und Nacharbeit ausgeglichen werden, erklärt Christoph Schröder vom Institut der deutschen Wirtschaft: "Es kann eben auch sein, dass ein Auftrag sehr kurzfristig erfüllt werden muss und dann schlicht nicht durchgeführt werden kann. Oder er geht an ein anderes Unternehmen im Ausland oder in ein anderes Bundesland, dass den Feiertag nicht hat."

Dirk Panter, SPD-Fraktionschef im Sächsischen Landtag Bildrechte: MDR/Kristin Kielon

Eine Neid-Debatte sei unnötig, meint Dirk Panter, SPD-Fraktionschef im Sächsischen Landtag. Über Gleichbehandlung in den Bundesländern zu sprechen, aber sehr wohl angebracht. "Ich halte zusätzliche Zahlungen für so einen Feiertag im Norden für nicht sinnvoll, weil es dort weniger gibt als beispielsweise in Sachsen. Was ich für absolut sinnvoll halte, ist, dass die zusätzlichen Zahlungen der Sachsen für den Buß- und Bettag endlich abgeschafft werden, sodass wir auch einheitliche Sätze in der Pflegeversicherung haben."