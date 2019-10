Die Kundengeldabsicherung für die organisierte Reise müsse zukunftssicher und wirtschaftlich tragfähig werden, sagte Fiebig. Mit einer besseren Absicherung seien aber auch höhere Kosten verbunden, was solche Reisen teurer machen würde.

Die Insolvenz-Haftung von Reiseveranstaltern ist in Deutschland bislang auf 110 Millionen Euro beschränkt. Im Fall des britischen Thomas-Cook-Konzerns wird diese Summe nach Angaben des Versicherers aber nicht ausreichen. Eine konkrete Summe für die Absicherung nannte Fiebig nicht. Nach seinen Angaben will die Bundesregierung in einem Gutachten klären lassen, ob die aktuellen Regelungen zu modifizieren seien.