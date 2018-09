Bis spätestens 2020 will die Rewe-Gruppe den Verkauf von Plastik-Einweggeschirr komplett einstellen. Das sagte der Vorsitzende der Gewe-Gruppe, Lionel Souque, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". In allen rund 6.000 Rewe-, Penny- und Toom-Märkten werden demnach Besteck, Teller und Becher aus Einwegplastik aus dem Sortiment genommen.

Lidl und Kaufland wollen bis Ende 2019 sämtliche Einwegplastikartikel aus den Regalen verbannen. Bildrechte: dpa

Zur Begründung nannte Souque die Kurzlebigkeit der Einwegartikel: "Sie werden nur einmal für etwa 20 Minuten verwenden und landen dann im Müll oder schlimmstenfalls in der Natur." Bereits Anfang Juli hatte die Gruppe angekündigt, bis Ende des Jahres Plastikhalme auszulisten. Bis 2030 will die Rewe-Gruppe zudem sämtliche Eigenmarkenprodukte in umweltfreundlichen Verpackungen anbieten.



Zu Alternativen des Plastik-Einweggeschirrs werde derzeit geforscht, erklärte Souque. Denkbar sei etwa Geschirr aus Graspapier oder Palmblättern.



Rewe ist damit nicht die erste, aber die größte Supermarktkette, die sich von Einwegartikeln aus Plastik verabschiedet. Lidl und Kaufland wollen bis Ende 2019 sämtliche Einwegplastikartikel aus den Regalen verbannen.