Der Autohersteller Daimler muss 24 Mercedes-Modelle zurückrufen. Das geht aus einer Liste des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervor, die dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" vorliegt. Demnach ordnete die Behörde bereits Ende Juli einen amtlichen Rückruf für die entsprechenden Automodelle an. Betroffen seien "beinahe alle Klassen und Typen", so der Bericht. Es geht europaweit um rund 700.000 Autos, 280.000 davon in Deutschland.