Auch der Kunde könnte letztlich von der Rücksendegebühr profitieren, rechnen die Studienautoren vor. Aktuell kalkuliert der Onlinehandel die kostenlose Retour in ihre Preise ein – ob man die Produkte behält oder nicht. Eine Mindestgebühr für Rücksendungen könnte sich also positiv für Verbraucher auswirken. E-Commerce würde mit einer Gebühr von drei Euro pro zurückgesendetem Paket "grüner und gerechter" werden, so die Wirtschaftswissenschaftler in ihrer Studie.