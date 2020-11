Flugreisen Ticket-Erstattungen bleiben weiterhin aus

Auch die Zahlen aus Mitteldeutschland spiegeln die Unzufriedenheit der Kundinnen und Kunden mit den Fluggesellschaften wider. Nach Angaben der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt wurden seit März 2020 mehr als 4.500 Anfragen zum Thema Reisen gestellt, das Zehnfache von dem, was im gleichen Zeitraum 2019 eingegangen sei.

Die Verbraucherschutzzentrale Thüringen spürt die Auswirkungen der aktuellen Lage ebenfalls: Insgesamt erreichten die Zentrale rund 2.500 Anfragen, Beschwerden und Beratungen zum Thema Flugreisen sowie Reisen allgemein seit Januar 2020. Das seien zwölf Mal so viele Anfragen wie 2019.

"Die Beratungs- und Anfragezahlen zur Thematik Reisen (Airlines und Pauschalreiseanbieter) liegen bei uns in 2020 im mittleren vierstelligen Bereich und sind damit jetzt schon fünf Mal so hoch wie im Jahr 2019", heißt es aus der Verbrauchschutzzentrale Sachsen. Damit verzeichnet Sachsen auf einem hohen Niveau den geringsten Anstieg.

Außerdem steht das Vorgehen der Flug- und Reiseunternehmen, sich schon bei der Buchung bezahlen zu lassen, in der Kritik. Verbraucherschutzverbandschef Müller fordert in der "Rheinischen Post" gar eine komplette Abschaffung der bisherigen Vorkasse-Regelung.

In Mitteldeutschland teilt man diese Forderung. Simone Meisel von der Verbraucherschutzzentrale Sachsen-Anhalt hat zudem die Beobachtung gemacht, dass die großen Flug- und Reiseunternehmen mittlerweile eingeführt haben, dass Verbraucherinnen und Verbraucher erst 14 Tage vor ihrem Reiseantritt bezahlen müssen. Die Idee sei aber "aus der Not heraus geboren", sagt Meisel, da in Zeiten der Pandemie Leute trotzdem animiert werden sollen zu verreisen.