Viel ist nicht bekannt über Torgservis. Die meisten Medienberichte stützen sich auf einen Artikel der "Lebensmittelzeitung". Demnach kommt die Kette aus Sibirien und soll besonders in Ostdeutschland um die 100 Geschäfte planen. Das Sortiment umfasst zu 90 bis 95 Prozent Eigenmarken und soll in Kartons und Paletten angeboten werden – wie in den Anfangsjahren des Discounters Aldi also.

Und natürlich sollen die Preise unschlagbar günstig sein. Seitdem Aldi, Lidl und Co. ihre Geschäfte attraktiver gestalten, hat sich in Deutschland eine Discounter-Lücke aufgetan, die die russische Kette jetzt besetzt.

Einkaufsmacht etablierter Discounter

Lidl und Aldi erreichen ihre billigen Preise durch große Einkaufsvolumina. Bildrechte: IMAGO Das glaubt Thomas Roeb, Professor für Handelsbetriebslehre an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg nicht. Das Problem sei, dass die Discounter immer noch die niedrigsten Preise setzen.



Und zwar nicht, weil sie so billige Filialen hätten. "Sondern weil die einfach enorme Volumina einkaufen. Und in diesen Volumina Beschaffungskonditionen haben, die niemand unterbieten kann."

Spezialist für russische Produkte

Nach Einschätzung von Roeb kann sich das Geschäft für Torgservis dennoch lohnen. Und zwar dann, wenn das Unternehmen vor allem billige russische Produkte anbietet.

Es gibt in Deutschland natürlich Läden, die sich auf russische Produkte spezialisiert haben für russischstämmige Bewohner. Und dass man in dieses Segement mit einem preisaggressiven, zentralgesteuerten Konzept vorstoßen kann, das kann ich mir gut vorstellen. Thomas Roeb, Professor für Handelsbetriebslehre an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Die Discounter haben in Deutschland große Marktanteile. Bildrechte: dpa Die russische Kette würde damit also nicht in eine Discounter-Lücke springen, sondern in eine klassische Marktlücke. Dazu passt auch, dass Torgservis als Franchise-Modell funktionieren soll, bei dem jeder Standort eine eigene Rechtspersönlichkeit darstellt, sagt Roeb.



"Weil die offensichtlich wissen, dass die nur einen begrenzten Markt haben, haben die wohl vor, dieses Marktsegment des russischen Bedarfs zu professionalisieren, indem sie da eine zentrale Organisation dahinter stellen und den Leuten, die bislang vor sich hingewurschtelt haben, ein professionelles Einkaufsmanagement zur Seite stellen."

Filialen in ländlichen Gegenden

Was ihn aber wundert, sind die Standorte, an denen die russische Kette Läden eröffnen will. Dazu gehören Teile von Norddeutschland, aber vor allem Ostdeutschland mit Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg. Diese Gegenden sind sehr ländlich und nicht zwangsläufig Ballungsräume für russischstämmige Bürger.