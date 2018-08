Um 3.01 Uhr sind die Ryanair-Piloten in Deutschland, Belgien, Schweden, Irland und den Niederlanden in den Streik getreten. Dem Aufruf der Pilotengewerkschaften zufolge soll der Arbeitskampf 24 Stunden – also bis etwa 3 Uhr am Samstagmorgen – dauern. In Deutschland beteiligt sich die Vereinigung Cockpit. In den Niederlanden scheiterte Ryanair vor Gericht mit dem Versuch, den Streik noch zu verhindern.