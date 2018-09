In Deutschland haben Mitarbeiter der irischen Billig-Airline Ryanair in der Nacht zu Mittwoch einen 24-stündigen Streik begonnen. Verdi in Berlin sprach von einer hohen Streikbereitschaft an den Flughäfen Tegel und Schönefeld. Noch bis Donnerstag um 2:59 Uhr wird an zwölf deutschen Basen des größten europäischen Billigfliegers gestreikt. Auch an den übrigen sieben von Ryanair bedienten Flughäfen kann es zu Ausfällen kommen.